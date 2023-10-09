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09 октября, 12:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал, какие городские вокзалы благоустроят в этом году

Новости часа: Собянин рассказал, какие городские вокзалы благоустроят в этом году

Собянин: благоустраиваем территории возле четырех московских городских вокзалов

Новости часа: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Сергей Собянин подвел итоги московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на севере Москвы

Собянин: по МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры совершают 180 тыс. поездок в сутки

Сергей Собянин рассказал, как московские парки готовят к зиме

Новости часа: скоро в Москве начнут обустраивать катки и лыжные трассы – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство территорий у городских вокзалов Рижская и Ростокино закончат до конца октября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 17 миллионов пассажиров воспользовались МЦД-3 с момента его запуска. Это данные Дептранса.

Суточный рекорд низкого атмосферного давления фиксируют в Москве второй день подряд. Об этом сообщили синоптики.

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