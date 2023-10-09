09 октября, 12:45Общество
Новости часа: Собянин рассказал, какие городские вокзалы благоустроят в этом году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство территорий у городских вокзалов Рижская и Ростокино закончат до конца октября. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 17 миллионов пассажиров воспользовались МЦД-3 с момента его запуска. Это данные Дептранса.
Суточный рекорд низкого атмосферного давления фиксируют в Москве второй день подряд. Об этом сообщили синоптики.