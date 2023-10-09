09 октября, 12:00Город
Новости часа: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Станции на Бирюлевской линии метро построят с островными и береговыми платформами. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.
ГИБДД призвала водителей быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды в Москве. Ожидаются порывы ветра со скоростью 16 метров в секунду.