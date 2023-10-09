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Новости

09 октября, 12:00

Город

Новости часа: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Новости часа: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Сергей Собянин подвел итоги московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на севере Москвы

Собянин: по МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры совершают 180 тыс. поездок в сутки

Сергей Собянин рассказал, как московские парки готовят к зиме

Новости часа: скоро в Москве начнут обустраивать катки и лыжные трассы – Собянин

Новости часа: парки столицы готовят к зимнему сезону – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал, почему горожанам нравится МЦД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Станции на Бирюлевской линии метро построят с островными и береговыми платформами. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

ГИБДД призвала водителей быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды в Москве. Ожидаются порывы ветра со скоростью 16 метров в секунду.

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