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09 октября, 12:00

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Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

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Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев открыли выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан на ВДНХ.

По словам мэра, данный павильон является одним из самых красивых, но также одним из самых сложных с точки зрения восстановления и реставрации. Собянин поблагодарил Узбекистан, президента и граждан республики, которые вложили душу в восстановление уникального объекта культуры, и подошли к этому с полной тщательностью и ответственностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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