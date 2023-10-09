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09 октября, 11:30

Общество

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Сергей Собянин подвел итоги московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 150 человек стали победителями московского чемпионата "Абилимпикс – 2023". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ветер до 15 метров в секунду обещают синоптики в городе в понедельник, 9 октября. В комплексе городского хозяйства москвичей призвали быть предельно внимательными.

В Москве нейросети начали использовать при анализе результатов МРТ головного мозга. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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