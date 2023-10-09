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09 октября, 09:00

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Сергей Собянин подвел итоги московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Сергей Собянин подвел итоги московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

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Более 150 человек стали победителями московского чемпионата "Абилимпикс – 2023". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Участники создавали сайты, конструировали роботов, моделировали одежду, ремонтировали автомобили, соревновались в слесарном деле и многом другом. С каждым годом задачи для претендентов усложняются, добавляются актуальные направления. В 2023 году, например, появились "Оператор беспилотного летательного аппарата" и "Проектирование нейросети". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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