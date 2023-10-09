Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на севере Москвы

На территории Российского государственного аграрного университета появится учебно-выставочный комплекс из четырех павильонов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, в настоящее время продолжается развитие социальной инфраструктуры в северных районах города. В частности, в Западном Дегунине инвестор построит детский сад на 150 мест. В районе Ховрино завершается строительство сразу трех зданий: учебного корпуса школы № 1474 и школы с детским садом на улице Фестивальной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.