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09 октября, 08:00

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Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на севере Москвы

Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на севере Москвы

Собянин: по МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры совершают 180 тыс. поездок в сутки

Сергей Собянин рассказал, как московские парки готовят к зиме

Новости часа: скоро в Москве начнут обустраивать катки и лыжные трассы – Собянин

Новости часа: парки столицы готовят к зимнему сезону – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал, почему горожанам нравится МЦД

Сергей Собянин рассказал, как московские парки готовят к зиме

Новости часа: в Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления

Сергей Собянин рассказал, почему горожанам нравится МЦД

Собянин: с начала года в Москве достроили 57 новых детсадов и школ

На территории Российского государственного аграрного университета появится учебно-выставочный комплекс из четырех павильонов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, в настоящее время продолжается развитие социальной инфраструктуры в северных районах города. В частности, в Западном Дегунине инвестор построит детский сад на 150 мест. В районе Ховрино завершается строительство сразу трех зданий: учебного корпуса школы № 1474 и школы с детским садом на улице Фестивальной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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