Собянин: по МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры совершают 180 тыс. поездок в сутки

Количество пассажиров Московских центральных диаметров достигло 270 тысяч в день. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, москвичи ценят этот вид транспорта за тактовое расписание, удобную билетную систему и бесплатные пересадки на метро.

Тем временем пересадочные пункты перестраивают в городские вокзалы. Они позволяют строить более сложные маршруты и при этом не испытывать неудобств. Один из них, например, находится в Марьиной Роще. Он объединил БКЛ, Люблинско-Дмитровскую линию, D2 и D4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.