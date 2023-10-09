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09 октября, 07:45

Транспорт

Собянин: по МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры совершают 180 тыс. поездок в сутки

Собянин: по МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры совершают 180 тыс. поездок в сутки

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Количество пассажиров Московских центральных диаметров достигло 270 тысяч в день. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, москвичи ценят этот вид транспорта за тактовое расписание, удобную билетную систему и бесплатные пересадки на метро.

Тем временем пересадочные пункты перестраивают в городские вокзалы. Они позволяют строить более сложные маршруты и при этом не испытывать неудобств. Один из них, например, находится в Марьиной Роще. Он объединил БКЛ, Люблинско-Дмитровскую линию, D2 и D4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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