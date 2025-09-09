Форма поиска по сайту

09 сентября, 22:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл новый мост через Москву-реку

Сергей Собянин открыл новый мост через Москву-реку

Новый мост через Москву-реку открыли на северо-западе столицы. Как отметил Сергей Собянин, сооружение стало хорошим подарком ко Дню города, улучшило транспортную доступность для полумиллиона москвичей и снизило нагрузку на ТТК и Кутузовский проспект.

Переправа получила имя Сергея Королева и соединила Шелепихинскую набережную с Филевской поймой. На мосту обустроены шесть полос движения и широкие пешеходные тротуары.

Новый объект также оснастили системой мониторинга, которая позволит в реальном времени контролировать состояние конструкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

