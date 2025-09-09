Сергей Собянин открыл новый мост через Шелепихинскую набережную

В Западном округе открыли новый мост, он соединяет Шелепихинскую набережную и Филевскую пойму. Как отметил Сергей Собянин, сооружение обеспечивает дополнительный выезд из района Филевский Парк на ТТК и Звенигородское шоссе.

Благодаря этому автомобилисты сокращают путь на три километра, а время в дороге уменьшается в среднем на восемь минут. Длина моста составляет 315 метров. На нем шесть полос движения в обоих направлениях и два пешеходных тротуара.

