09 сентября, 14:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл новый мост через Шелепихинскую набережную

Сергей Собянин открыл новый мост через Шелепихинскую набережную

Собянин: более 400 тыс автомобилистов пользуются МСД ежедневно

Собянин назвал проекты, в которых приняли участие столичные школьники этим летом

Сергей Собянин объявил о завершении обновления поездов на МЦД

Собянин: парк и зал "Зарядье" стали главными культурными площадками Москвы

Мэр Москвы: на МЦД самый молодой парк пригородных поездов в Европе

Сергей Собянин объявил о завершении обновления поездов на МЦД

Собянин: роботическая хирургия существенно расширяет возможности хирургов

Собянин: более 70 тыс зданий подготовили в городе к новому отопительному сезону

Собянин: более 78 тыс человек прошли обучение в "Технограде" на ВДНХ

В Западном округе открыли новый мост, он соединяет Шелепихинскую набережную и Филевскую пойму. Как отметил Сергей Собянин, сооружение обеспечивает дополнительный выезд из района Филевский Парк на ТТК и Звенигородское шоссе.

Благодаря этому автомобилисты сокращают путь на три километра, а время в дороге уменьшается в среднем на восемь минут. Длина моста составляет 315 метров. На нем шесть полос движения в обоих направлениях и два пешеходных тротуара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр Москвы

