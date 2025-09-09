Собянин: более 400 тыс автомобилистов пользуются МСД ежедневно

Больше 400 тысяч автомобилистов ежедневно проезжают по основному ходу Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Движение по трассе запустили два года назад. МСД связал крупнейшие вылетные магистрали города, а жители шести округов теперь быстрее добираются на работу и домой.

Строительство магистрали стало одной из сложных и амбициозных задач для властей столицы. Это самый протяженный в России скоростной диаметр в черте города, подчеркнул мэр.

