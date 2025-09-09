Собянин назвал проекты, в которых приняли участие столичные школьники этим летом

Специальную профориентационную программу для подростков "Лето в новом формате" организовала городская служба занятости. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что одним из трех проектов стала "Стажировка". Она помогла получить профессиональный опыт и заработать первые деньги подросткам из многодетных, неполных семей, а также семей в трудной жизненной ситуации и участников СВО. Также были организованы проекты "Лето моей карьеры" и "ПРОГероев".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.