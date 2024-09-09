Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

В Москве на маршрут вышел 2 000-й по счету электробус. Он курсирует по маршруту М3 Серебряный Бор – проспект Буденного. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, машину собрали на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе.

На данный момент электробусы перевозят пассажиров на 140 маршрутах и составляют почти четверть подвижного состава наземного общественного транспорта столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.