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Новости

Новости

09 сентября, 22:15

Новости

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Новости часа: Московские городские вокзалы созданы уже на 25 станциях МЦД-4

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

Новости часа: более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

Новости часа: почти 25% парка городского транспорта состоит из электробусов

Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

В Москве на маршрут вышел 2 000-й по счету электробус. Он курсирует по маршруту М3 Серебряный Бор – проспект Буденного. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, машину собрали на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе.

На данный момент электробусы перевозят пассажиров на 140 маршрутах и составляют почти четверть подвижного состава наземного общественного транспорта столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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