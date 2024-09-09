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Новости

09 сентября, 18:30

Новости

Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Новости часа: Московские городские вокзалы созданы уже на 25 станциях МЦД-4

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

Новости часа: более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

Новости часа: почти 25% парка городского транспорта состоит из электробусов

Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

Новости часа: в Москве будет благоустроено 1,25 тыс гектаров в рамках КРТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество электробусов в Москве достигло двух тысяч. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Больше 53 миллионов рублей направили на благотворительность участники программы "Миллион призов". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Железнодорожники начинают капитальный ремонт пути на участке Москва – Перово. Об этом предупредили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

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