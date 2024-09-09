Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество электробусов в Москве достигло двух тысяч. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Больше 53 миллионов рублей направили на благотворительность участники программы "Миллион призов". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Железнодорожники начинают капитальный ремонт пути на участке Москва – Перово. Об этом предупредили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).