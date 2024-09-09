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Новости

Новости

09 сентября, 13:45

Новости

Новости часа: в Москве будет благоустроено 1,25 тыс гектаров в рамках КРТ

Новости часа: в Москве будет благоустроено 1,25 тыс гектаров в рамках КРТ

Собянин: Москва входит в топ-3 самых освещенных городов мира

Новости часа: Москва входит в топ-3 самых освещенных городов мира

Новости часа: в районе Южного порта появится многоуровневая набережная с мариной

Собянин: в Москве будет благоустроено 1,25 тысячи гектаров в рамках КРТ

Собянин: Москва входит в топ-3 самых освещенных городов мира

Собянин сообщил о скором открытии велопешеходного моста через Нагатинский затон

Новости часа: около 300 кибератак совершено на систему электронного голосования в Москве

Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве моста через Нагатинский затон

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые городские пространства обустроят в Москве по проектам комплексного развития территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 30 тысяч москвичей получили квартиры в ЮВАО с начала программы реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Капремонт корпуса № 10 Боткинской больницы выполнили уже на 85%, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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