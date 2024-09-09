Новости часа: в Москве будет благоустроено 1,25 тыс гектаров в рамках КРТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые городские пространства обустроят в Москве по проектам комплексного развития территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 30 тысяч москвичей получили квартиры в ЮВАО с начала программы реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Капремонт корпуса № 10 Боткинской больницы выполнили уже на 85%, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.