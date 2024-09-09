Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 11:45

Новости

Новости часа: в районе Южного порта появится многоуровневая набережная с мариной

Новости часа: в районе Южного порта появится многоуровневая набережная с мариной

Собянин: в Москве будет благоустроено 1,25 тысячи гектаров в рамках КРТ

Собянин: Москва входит в топ-3 самых освещенных городов мира

Собянин сообщил о скором открытии велопешеходного моста через Нагатинский затон

Новости часа: около 300 кибератак совершено на систему электронного голосования в Москве

Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве моста через Нагатинский затон

Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Нагатинский затон

Собянин: "Электронный дневник" стал для школьников незаменимым помощником

Собянин: 55 корпусов разнопрофильных больниц построили в Москве с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Многоуровневую набережную с мариной построят в районе промзоны Южный порт. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Нейросеть для диагностики болей в спине теперь доступна московским врачам, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По прогнозам синоптиков, температура в Москве на этой неделе может подняться до 29 градусов.

Читайте также
мэр МосквыгородмедицинатехнологииобществопогодавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика