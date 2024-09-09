09 сентября, 11:45Новости
Новости часа: в районе Южного порта появится многоуровневая набережная с мариной
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Многоуровневую набережную с мариной построят в районе промзоны Южный порт. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Нейросеть для диагностики болей в спине теперь доступна московским врачам, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По прогнозам синоптиков, температура в Москве на этой неделе может подняться до 29 градусов.