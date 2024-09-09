Новости часа: в районе Южного порта появится многоуровневая набережная с мариной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Многоуровневую набережную с мариной построят в районе промзоны Южный порт. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Нейросеть для диагностики болей в спине теперь доступна московским врачам, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По прогнозам синоптиков, температура в Москве на этой неделе может подняться до 29 градусов.