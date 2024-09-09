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09 сентября, 07:15

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Собянин сообщил о скором открытии велопешеходного моста через Нагатинский затон

Собянин сообщил о скором открытии велопешеходного моста через Нагатинский затон

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Жители района Нагатинский Затон скоро смогут добираться до одноименных станций метро и БКЛ в несколько раз быстрее благодаря новому велопешеходному мосту. Его строительство завершено уже почти на 70%. О ходе работ в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Новая переправа свяжет два берега водоема и обеспечит местным жителям легкий доступ к транспорту, а также к торговым центрам, школам и поликлиникам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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