Больше половины москвичей предпочитают пользоваться общественным транспортом. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В Москве делают все, чтобы городской транспорт был удобным и комфортным. После реконструкции открыли вестибюль "Новослободской". Обновили станцию "Рижская". А после масштабного ремонта подземного перехода к "Комсомольской" время пересадки от метро до Ленинградского вокзала сократилось втрое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.