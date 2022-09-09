Новости часа: доля современных комфортных поездов в метро столицы достигла 70%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доля современных комфортных поездов в метро столицы достигла 70%, сообщил Сергей Собянин.

Москвичам предложат выбрать российское название сервиса Face Pay. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Отопление по заявкам дали более чем в 550 учреждений. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.