Парку "Зарядье" исполнилось 5 лет

Парку "Зарядье" исполнилось пять лет. Его открыли 9 сентября 2017 года как подарок москвичам на 870-летие столицы. Как рассказал Сергей Собянин, при создании проекта использовали множество сложных инженерных решений.

Теперь "Зарядье" – любимое место москвичей и гостей города, а также популярная площадка для селфи. С Парящего моста открываются потрясающие виды.