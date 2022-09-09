Собянин рассказал о завершении обновления павильона "Центральный" на ВДНХ

За восемь лет на ВДНХ отреставрировали около 30 объектов культурного наследия. В данный момент на финишной прямой находится обновление павильона "Центральный". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Павильону № 1 вернули уникальный облик и бережно восстановили все элементы фасадов и интерьеров залов. Во время работ в павильоне за фанерой обнаружили интересную находку. Это уникальный горельеф скульптора Евгения Вучетича. Его считали утраченным больше 40 лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.