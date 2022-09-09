Новости часа: на ВДНХ завершают реставрацию в павильоне № 1 "Центральный"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ завершают реставрацию. Первая выставка пройдет этой осенью. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тематические лимитированные карты "Тройка" выпустят в Москве ко Дню города. Об этом сообщил Дептранс.

Бронирование туров и отелей на осень благодаря кешбэку выросло на четверть. Об этом заявили в АТОР.