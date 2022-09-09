Новые меморальные доски установят в Москве до конца 2022 года. Сергей Собянин распорядился увековечить память Героев Советского союза.

Так в Романовом переулке появится табличка памяти летчика, генерала-майора авиации Василия Молокова. На улице Кулакова дань памяти отдадут участнице Великой Отечественной войны, медицинской сестре-десантнице Екатерине Деминой.

В Северном округе, на 2-й Песчаной улице, будет табличка в память о Сергее Долгушине, за время Великой Отечественной он совершил более 500 боевых вылетов. А на 2-й Тверской-Ямской мемориальная доска будет посвящена герою войны Федору Винокурову. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.