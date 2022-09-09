Новости часа: три реконструированных в Москве поликлиники примут посетителей 12 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три реконструированных в Москве поликлиники примут посетителей 12 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Совет ЕС окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией.

Австрия пока отказалась поддержать идею о введении потолка цен на газ и РФ. Об этом заявил Минэнерго страны.