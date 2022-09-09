Собянин: еще три городские поликлиники откроются 12 сентября после реконструкции

В преддверии Дня города в Москве открыли 8 обновленных зданий поликлиник и еще три совсем скоро примут посетителей. Об этом у себя на странице в телеграм рассказал Сергей Собянин.

12 сентября откроются взрослая поликлиника на Пятницком шоссе, и две детские – на Коломенской набережной и бульваре Генерала Карбышева.

Там получают медицинскую помощь более 80 тысяч жителей столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.