Собянин: через два года в Москве будет сформирован новый транспортный каркас

Новый транспортный каркас появится в Москве через два года. Он разгрузит центральные улицы и все вылетные магистрали. Об этом заявил Сергей Собянин.

Четырехугольник из хорд считается наиболее эффективной транспортной моделью, сказал Собянин. Это не только разгружает другие магистрали, но и улучшает экологическую обстановку.

Сейчас уже полностью завершено строительство Северо-Западной хорды. На Северо-Восточной хорде открыли самый сложный участок, соединивший Открытое и Ярославское шоссе. Продолжаются работы на Южной рокаде, большая ее часть уже готова. Недавно начали строить Юго-Восточную хорду, самый большой новый проект города. Основной объем работ планируют на 2022 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.