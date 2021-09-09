Собянин: около 90% соцуслуг в Москве переведено в электронный вид

Почти 90% всех соцуслуг в Москве в этом году перевели в электронный формат. Об этом рассказал Сергей Собянин на Форуме социальных инноваций, который открылся в столице.

Также благодаря модернизации системы трудоустройства за 1,5 года пандемии коронавируса работу нашли 250 тысяч человек.

О чем еще говорят эксперты? И какие громкие заявления уже прозвучали? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.