Собянин внес поправки об увеличении в 10 раз штрафов за нарушение тишины автомобилистами

Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время автомобилистами.

Теперь штрафы для любителей проехаться с открытыми окнами и музыкой на всю улицу вырастут в 10 раз.

Так, вместо 500 рублей заплатить придется 5 тысяч. А для владельцев спорткаров суммы будут еще больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.