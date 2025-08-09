Собянин: трамвайная линия свяжет улицу Академика Королева и станцию МЦД Останкино

В Москве появится новый участок трамвайной линии. Все о новом проекте и преимуществах, которые получат москвичи после его реализации, рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Новый участок свяжет улицу Академика Королева и станцию МЦД Останкино. Более чем 700 тысяч жителей города смогут удобно пересаживаться с МЦД-3 на трамваи до метро "ВДНХ". Время пересадки составит меньше двух минут.

Также появится еще один вариант проезда к телецентру "Останкино", киностудии "Союзмультфильм", Останкинской телебашне и парку "Останкино" от ближайших станций метро и МЦД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.