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09 августа, 22:30

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Новости часа: Собянин открыл четвертый участок новой магистрали

Новости часа: Собянин открыл четвертый участок новой магистрали

Технический пуск станции метро "Потапово" состоялся в Москве

Новости часа: Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 августа

Собянин: станция метро "Потапово" будет открыта для пассажиров в сентябре

Новости часа: новая конечная станция Сокольнической линии метро откроется в сентябре

Собянин: Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединят с МСД в 2026 году

Собянин: выбраны 15 лучших проектов в области строительства за 2023 год

Новости часа: первых пассажиров станция метро "Потапово" примет в сентябре

Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четвертый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе открылся в ТиНАО Москвы, говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

Движение трамваев до Курского вокзала прекратят с 10 до 16 августа включительно, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пассажиропоток московских аэропортов в июле вырос на 5%, рассказала Росавиация.

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