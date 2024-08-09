Новости часа: Собянин открыл четвертый участок новой магистрали

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четвертый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе открылся в ТиНАО Москвы, говорится на сайте мэра и правительства Москвы.



Движение трамваев до Курского вокзала прекратят с 10 до 16 августа включительно, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пассажиропоток московских аэропортов в июле вырос на 5%, рассказала Росавиация.

