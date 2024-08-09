Новости часа: Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин наградил победителей московского конкурса лучших строительных проектов 2023 года.

Компании могут получить до 10 миллионов рублей для возмещения расходов на обучение и переподготовку персонала, говорится на сайте правительства и мэра Москвы.

С 9 по 11 августа в вечернее и ночное время изменится расписание поездов на МЦД-1, это информация столичного Дептранса.

