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09 августа, 21:30

Новости

Новости часа: Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

Новости часа: Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 августа

Собянин: станция метро "Потапово" будет открыта для пассажиров в сентябре

Новости часа: новая конечная станция Сокольнической линии метро откроется в сентябре

Собянин: Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединят с МСД в 2026 году

Собянин: выбраны 15 лучших проектов в области строительства за 2023 год

Новости часа: первых пассажиров станция метро "Потапово" примет в сентябре

Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов 2023 года

Собянин: станция метро "Потапово" будет открыта для пассажиров в сентябре

Собянин открыл движение по новому участку магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин наградил победителей московского конкурса лучших строительных проектов 2023 года.

Компании могут получить до 10 миллионов рублей для возмещения расходов на обучение и переподготовку персонала, говорится на сайте правительства и мэра Москвы.

С 9 по 11 августа в вечернее и ночное время изменится расписание поездов на МЦД-1, это информация столичного Дептранса.

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