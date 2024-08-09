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Новости

09 августа, 18:30

Новости

Новости часа: новая конечная станция Сокольнической линии метро откроется в сентябре

Новости часа: новая конечная станция Сокольнической линии метро откроется в сентябре

Собянин: Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединят с МСД в 2026 году

Собянин: выбраны 15 лучших проектов в области строительства за 2023 год

Новости часа: первых пассажиров станция метро "Потапово" примет в сентябре

Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов 2023 года

Собянин: станция метро "Потапово" будет открыта для пассажиров в сентябре

Собянин открыл движение по новому участку магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: станция метро "Потапово" будет открыта для пассажиров в сентябре

Сергей Собянин открыл новый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: запущено движение по участку трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первых пассажиров новая конечная станция Сокольнической линии "Потапово" примет в сентябре. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Доставленные из Курской области в Москву дети пройдут длительную реабилитацию, сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В парке "Зарядье" с 16 по 18 августа пройдет фестиваль юношеских оркестров мира, заявили в "Русском концертном агентстве".

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