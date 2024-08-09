Новости часа: новая конечная станция Сокольнической линии метро откроется в сентябре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первых пассажиров новая конечная станция Сокольнической линии "Потапово" примет в сентябре. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Доставленные из Курской области в Москву дети пройдут длительную реабилитацию, сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В парке "Зарядье" с 16 по 18 августа пройдет фестиваль юношеских оркестров мира, заявили в "Русском концертном агентстве".