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Новости

09 августа, 18:00

Новости

Новости часа: первых пассажиров станция метро "Потапово" примет в сентябре

Новости часа: первых пассажиров станция метро "Потапово" примет в сентябре

Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов 2023 года

Собянин: станция метро "Потапово" будет открыта для пассажиров в сентябре

Собянин открыл движение по новому участку магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: станция метро "Потапово" будет открыта для пассажиров в сентябре

Сергей Собянин открыл новый участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: запущено движение по участку трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Сергей Собянин открыл движение по участку трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Сергей Собянин: первых пассажиров станция метро "Потапово" примет в сентябре

Собянин запустил движение по участку магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию метро "Потапово" Сокольнической линии откроют для пассажиров в сентябре. Об этом заявил Сергей Собянин.

Гагаринский тоннель в Москве начнут ремонтировать в ноябре, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за грозы продлили в столице до конца 9 августа.

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