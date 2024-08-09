Новости часа: первых пассажиров станция метро "Потапово" примет в сентябре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию метро "Потапово" Сокольнической линии откроют для пассажиров в сентябре. Об этом заявил Сергей Собянин.

Гагаринский тоннель в Москве начнут ремонтировать в ноябре, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за грозы продлили в столице до конца 9 августа.