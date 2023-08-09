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09 августа, 23:15

Спорт

Собянин объявил о скором открытии Ледового дворца в Ясеневе

Собянин объявил о скором открытии Ледового дворца в Ясеневе

Собянин назвал сроки окончания строительства уникального Ледового дворца в Ясеневе

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В Ясеневе в сентябре планируют открыть большой Ледовый дворец – Центр фигурного катания Этери Тутберидзе. Об этом в среду, 9 августа, сообщил Сергей Собянин во время осмотра работ на объекте.

Строительство закончится на пять месяцев раньше запланированного срока. Уже скоро дворец станет новым центром спортивной жизни района.

Что представляет собой этот уникальный объект внутри и снаружи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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