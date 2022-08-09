Новости последнего часа: к новому учебному году в Москве откроют еще 20 школ и детсадов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К новому учебному году в Москве откроют еще 20 школ и детсадов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Визовый кодекс ЕС не предусматривает приостановки и прекращения выдачи коротких виз. Об этом заявила Еврокомиссия.

В новой системе высшего образования по точным наукам введут специалитет. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.