Собянин оценил итоги строительства новой школы в районе Левобережный

Новое здание школы № 158 в Левобережном районе откроет свои двери для учеников 1 сентября. Оно было построено по индивидуальному проекту. В четырехэтажном здании площадью порядка 10 тысяч квадратных метров смогут учиться 300 дошколят и 250 учеников начальных классов. Для них предусмотрены отдельные входы, чтобы разделить потоки детей. Сегодня школу на Смольной улице осмотрел Сергей Собянин.



В новом здании школы создана комфортная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все кабинеты обеспечены современным оборудованием, сделаны удобные спортивный, актовый и музыкальный залы. А на прилегающей территории появится амфитеатр, игровые и спортивные площадки, беседки и парковка для самокатов и велосипедов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.