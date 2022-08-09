С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 6,3 млн кв м недвижимости – Собянин

С начала года в столице построили более шести миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В городе построено 203 новых жилых дома, еще 409 – в стадии проектирования и строительства. Для программы реновации подобрано 556 стартовых площадок во всех округах.

С 2011 года в столице построили 827 объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Завершили реконструкцию стадиона "Москвич" в Текстильщиках и строительство Международного центра самбо и Центра бокса в Лужниках.

В ближайшие два года в городе продолжат возводить детские сады, школы, поликлиники, больничные корпуса и другие социальные объекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.