Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

18:30

Собянин оценил ход реализации инфраструктурных проектов на Западе столицы

мэр Москвы транспорт город видео Наиль Губаев Артур Ишпулатов

Мэр столицы Сергей Собянин оценил ход реализации инфраструктурных проектов на Западе столицы.

Градоначальник рассказал о создании одного из крупнейших столичных ТПУ в ходе осмотра строительства станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии московского метрополитена.

"Москва готовится к одному из самых главных – больших пусков метрополитена. Почти 10 станций метро – это западный, юго-западный и южный участки метрополитена. Они должны все одновременно запуститься в этом году", – сказал мэр.

Открытие станции "Кунцевская" сделает транспорт доступнее для 530 тысяч человек. Перед запуском территорию рядом с метро благоустроят. Появятся пешеходные дорожки и места для отдыха.

Порядок наведут и в ближайших микрорайонах. В "Крылатском" работы начали в апреле. В районе обновят 24 детские площадки. На них уложат новое резиновое покрытие, установят игровые комплексы, качели и песочницы. Также около школы №1133 уже можно прогуляться по новому скверу.

Реконструируют в "Крылатском" и детскую поликлинику. Открыть ее намерены в ближайшие месяцы. Там будет не только современное здание, но и оборудование, которое позволит быстрее и точнее ставить диагнозы и эффективнее лечить маленьких пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать