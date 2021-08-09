18:30
Мэр столицы Сергей Собянин оценил ход реализации инфраструктурных проектов на Западе столицы.
Градоначальник рассказал о создании одного из крупнейших столичных ТПУ в ходе осмотра строительства станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии московского метрополитена.
"Москва готовится к одному из самых главных – больших пусков метрополитена. Почти 10 станций метро – это западный, юго-западный и южный участки метрополитена. Они должны все одновременно запуститься в этом году", – сказал мэр.
Открытие станции "Кунцевская" сделает транспорт доступнее для 530 тысяч человек. Перед запуском территорию рядом с метро благоустроят. Появятся пешеходные дорожки и места для отдыха.
Порядок наведут и в ближайших микрорайонах. В "Крылатском" работы начали в апреле. В районе обновят 24 детские площадки. На них уложат новое резиновое покрытие, установят игровые комплексы, качели и песочницы. Также около школы №1133 уже можно прогуляться по новому скверу.
Реконструируют в "Крылатском" и детскую поликлинику. Открыть ее намерены в ближайшие месяцы. Там будет не только современное здание, но и оборудование, которое позволит быстрее и точнее ставить диагнозы и эффективнее лечить маленьких пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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