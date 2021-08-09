Собянин: павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме

С понедельника, 9 августа, павильоны "Здоровая Москва" работают в обычном режиме. То есть там можно будет не только сделать прививку, но и пройти обследование. Об этом написал в блоге Сергей Собянин.

Особое внимание уделят тем, кто переболел коронавирусом. Таким пациентам советуют сделать дополнительные анализы и тесты, будут проверять легкие и сердце.

Все это абсолютно бесплатно, с собой нужно взять лишь полис и паспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.