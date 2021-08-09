Собянин: павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме

С 9 августа павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме. Там можно будет пройти программу обследований, которая действовала до вакцинации. А для переболевших коронавирусом теперь будут проводить углубленную диспансеризацию.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, эти исследования помогут понять, к какому специалисту направить человека, перенесшего ковид. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.