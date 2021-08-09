Собянин осмотрел ход строительства станции "Кунцевская" БКЛ

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии метро.

К настоящему времени основные работы завершены, сейчас идут архитектурно-отделочные работы, а также монтаж инженерных систем.

"Метро "Кунцевская" – один из самых сложнейших узлов. Это крупнейший транспортно-пересадочный узел, который объединяет МЦД-1, Арбатско-Покровскую линию метрополитена, Филевскую и Большую кольцевую линию метрополитена и меняет транспортную ситуацию целого ряда районов Москвы и около 500 тысяч жителей", – сказал мэр.

Собянин также добавил, что западный участок БКЛ, к которому относится и "Кунцевская, состоит из четырех станций: две из них уже запущены, еще две планируется достроить до конца текущего года. Общая готовность участка составляет более 90%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.