Собянин: павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме

Павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Павильоны "Здоровая Москва" открывали для того, чтобы любой желающий мог проверить состояние здоровья. Однако из-за роста заболеваемости COVID-19 с 21 июня павильоны были временно перепрофилированы в пункты массовой вакцинации.

Первую прививку в павильонах сделали более 560 тысяч москвичей. Еще 8 тысяч человек прошли повторную вакцинацию "Спутником Лайт".

Сейчас особый акцент будет сделан на выявление и профилактику осложнений после перенесенного COVID-19, но будут проводится и обычные обследования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.