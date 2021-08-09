Собянин: павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме

С 9 августа павильоны "Здоровая Москва" возобновляют проведение обследований для всех желающих москвичей, сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Особый акцент будет сделан на выявление и профилактику осложнений после перенесенного COVID-19.

Москвичам, переболевшим ковидом, рекомендуется пройти пять дополнительных исследований: спирометрию – оценку состояния дыхательной системы; биохимический анализ крови, биохимический маркер свертываемости крови, тест с шестиминутной ходьбой для выявления возможных проблем в работе сердца и легких и рентгенографию органов грудной клетки.