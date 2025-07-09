Сергей Собянин рассказал о модернизации Киностудии Горького

В Москве продолжается масштабная модернизация Киностудии имени Горького, ход строительства которой осмотрел Сергей Собянин. Здесь появятся десять современных павильонов, залы для просмотра, студии виртуальных декораций, монтажа, цветокоррекции, а также гримерки и другие необходимые помещения.

В составе новой студии будет открыт Центр визуальных технологий, оснащенный всем необходимым для многокамерной съемки, 3D-моделирования, проектов с виртуальной и дополненной реальностью. Новые площадки должны быть введены в эксплуатацию уже к концу года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.