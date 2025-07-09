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09 июля, 07:15

Мэр Москвы

Собянин: пресечена попытка атаки беспилотника на Москву

Собянин: пресечена попытка атаки беспилотника на Москву

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Система противовоздушной обороны успешно отразила атаку ударных беспилотников на Москву в ночь на среду, 9 июля. Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что силы ПВО уничтожили два дрона.

По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, обеспечивая безопасность территории.

Также в телеграм-канале Росавиации появилась информация о временных ограничениях на прилеты и вылеты рейсов в аэропорту Шереметьево. В настоящее время все ограничения сняты, воздушная гавань вернулась к обычному режиму работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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