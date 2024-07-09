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Новости

09 июля, 23:55

Новости

Новости часа: Собянин обсудил с депутатом ГД Первышовым программу "Время героев"

Новости часа: Собянин обсудил с депутатом ГД Первышовым программу "Время героев"

Новости часа: около 13 тысяч жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Москвичам рассказали главные новости 9 июля

Новости часа: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Новости мира: в столице в восьмой раз пройдет конкурс "Лучший книжный магазин Москвы"

Новости часа: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

"Мой район. Новости": на станции метро "Печатники" появится новый выход

Собянин: город поддержит проведение конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

Новости часа: уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

Новости часа: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин обсудил с депутатом ГД Евгением Первышовым кадровую программу для участников СВО "Время героев".

Автоматы по выдаче зонтов установили на нескольких станциях столичного метро: "Лианозово", "Физтех" и "Яхромская". Об этом сообщил столичный Дептранс.

Более 200 проектов комплексного развития территории будет реализовано за пределами Третьего транспортного кольца, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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