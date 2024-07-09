Новости часа: Собянин обсудил с депутатом ГД Первышовым программу "Время героев"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин обсудил с депутатом ГД Евгением Первышовым кадровую программу для участников СВО "Время героев".

Автоматы по выдаче зонтов установили на нескольких станциях столичного метро: "Лианозово", "Физтех" и "Яхромская". Об этом сообщил столичный Дептранс.

Более 200 проектов комплексного развития территории будет реализовано за пределами Третьего транспортного кольца, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

