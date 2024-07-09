Новости часа: около 13 тысяч жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юге столицы правообладателями новых квартир по программе реновации стали около 13 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин.

Работа системы оплаты по биометрии будет запущена на всех станциях и вокзалах МЦД-4 до конца 2024 года, сообщил департамент транспорта Москвы.

В ноябре 2024 года на 22 столичных маршрутах запустят 146 новых автобусов коммерческих перевозчиков, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

