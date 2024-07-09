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09 июля, 22:00

Новости

Новости часа: около 13 тысяч жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Новости часа: около 13 тысяч жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Москвичам рассказали главные новости 9 июля

Новости часа: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Новости мира: в столице в восьмой раз пройдет конкурс "Лучший книжный магазин Москвы"

Новости часа: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

"Мой район. Новости": на станции метро "Печатники" появится новый выход

Собянин: город поддержит проведение конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

Новости часа: уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

Новости часа: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Новости часа: Собянин рассказал, как цифровизация изменила столичное здравоохранение

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юге столицы правообладателями новых квартир по программе реновации стали около 13 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин.

Работа системы оплаты по биометрии будет запущена на всех станциях и вокзалах МЦД-4 до конца 2024 года, сообщил департамент транспорта Москвы.

В ноябре 2024 года на 22 столичных маршрутах запустят 146 новых автобусов коммерческих перевозчиков, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

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