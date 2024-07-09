Новости часа: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 13 тысяч жителей на юге Москвы получили новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Движение на участке бокового проезда улицы Серафимовича ограничат с 15 июля на месяц, рассказали в Дептрансе.

В Нащокинском переулке в Москве найдены скрытые артефакты середины XIX века, пишет портал мэра и правительства Москвы.