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Новости

Новости

09 июля, 20:00

Новости

Новости часа: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Новости часа: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Новости мира: в столице в восьмой раз пройдет конкурс "Лучший книжный магазин Москвы"

Новости часа: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

"Мой район. Новости": на станции метро "Печатники" появится новый выход

Собянин: город поддержит проведение конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

Новости часа: уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

Новости часа: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Новости часа: Собянин рассказал, как цифровизация изменила столичное здравоохранение

Новости часа: уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

Новости часа: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 13 тысяч жителей на юге Москвы получили новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Движение на участке бокового проезда улицы Серафимовича ограничат с 15 июля на месяц, рассказали в Дептрансе.

В Нащокинском переулке в Москве найдены скрытые артефакты середины XIX века, пишет портал мэра и правительства Москвы.

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