Новости мира: в столице в восьмой раз пройдет конкурс "Лучший книжный магазин Москвы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Конкурс "Лучший книжный магазин Москвы" пройдет с августа по декабрь. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Строительство детско-взрослой поликлиники с травмпунктом в Некрасовке завершат в 2025 году, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Нащокинском переулке в Москве найдены скрытые артефакты середины XIX века, пишет портал мэра и правительства Москвы.