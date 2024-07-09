09 июля, 18:15Новости
Новости мира: в столице в восьмой раз пройдет конкурс "Лучший книжный магазин Москвы"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Конкурс "Лучший книжный магазин Москвы" пройдет с августа по декабрь. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Строительство детско-взрослой поликлиники с травмпунктом в Некрасовке завершат в 2025 году, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В Нащокинском переулке в Москве найдены скрытые артефакты середины XIX века, пишет портал мэра и правительства Москвы.