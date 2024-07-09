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Новости

Новости

09 июля, 18:15

Новости

Новости мира: в столице в восьмой раз пройдет конкурс "Лучший книжный магазин Москвы"

Новости мира: в столице в восьмой раз пройдет конкурс "Лучший книжный магазин Москвы"

Новости часа: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

"Мой район. Новости": на станции метро "Печатники" появится новый выход

Собянин: город поддержит проведение конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

Новости часа: уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

Новости часа: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Новости часа: Собянин рассказал, как цифровизация изменила столичное здравоохранение

Новости часа: уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

Новости часа: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

Собянин: 82,3 тыс жителей ЮАО получат современные квартиры по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Конкурс "Лучший книжный магазин Москвы" пройдет с августа по декабрь. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Строительство детско-взрослой поликлиники с травмпунктом в Некрасовке завершат в 2025 году, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Нащокинском переулке в Москве найдены скрытые артефакты середины XIX века, пишет портал мэра и правительства Москвы.

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