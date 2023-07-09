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09 июля, 18:30

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Собянин рассказал о новых клубах в центрах "Московского долголетия"

Собянин рассказал о новых клубах в центрах "Московского долголетия"

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Свыше 5 тысяч клубов по интересам создано в центрах московского долголетия, большинство из них посвящены здоровому образу жизни. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что для людей старшего возраста очень важно делиться знаниями с единомышленниками. На втором месте по популярности – интеллектуальные занятия, на третьем – творческие.

Центры московского долголетия становятся вторым домом для горожан, подчеркнул он. Например, в них москвичи празднуют дни рождения, годовщины свадеб, выставляют фотоработы и презентуют стихи.

Отмечается, что участники сами предлагают тематику клубов. Так, в новом центре "Гагаринский" они организовали "Интеллектуальное кафе", в "Восточном Дегунине" появились занятия по гончарному делу.

В данный момент в городе проходит конкурс "Лидер клуба – 2023". К концу года центры московского долголетия планируют создать практически в каждом районе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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