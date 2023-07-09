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Сергей Собянин рассказал о ключевых городских проектах в районе Северный

Сергей Собянин рассказал о ключевых городских проектах в районе Северный

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Население поселка Северный за последние 12 лет выросло в 2 раза. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Сегодня в этом динамично развивающемся районе проживают уже 54 тысячи человек. Сделать поселок привлекательным местом для жительства в первую очередь помогло решение транспортных проблем. После реконструкции Дмитровского шоссе и запуска МЦД-1 добираться до работы местным жителям стало гораздо легче.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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